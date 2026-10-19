Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon. 41 kadın 811 kez yumurta satışı yapmış
19.10.2026 09:13
Son Güncelleme: 19.10.2026 09:37
Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.
İstanbul dahil 14 ilde insan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.
41 KADINDAN 811 KEZ YUMURTA SATIŞI YAPILDI
Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
7 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 14 İLDE OPERASYON
Bugün İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
36 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturmaya ilişkin bilgiler Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. Bakan Gürlek sosyal medya paylaşımında, “İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz.” mesajına da yer verdi.
Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatı ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkürlerini de iletti.