Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
Şüphelilerden 3'nün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/pOMgspypth
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