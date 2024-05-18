Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 3’nün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığı'nın () sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Şüphelilerden 3'nün FETÖ örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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