Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin yakalandığı açıklandı.



Şüphelilerden 3'nün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

