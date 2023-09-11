Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

