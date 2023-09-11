Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DAEŞ örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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