Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında 8 FETÖ, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun da bulunduğu 15 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede bu kişilerden 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.