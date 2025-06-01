Yaşadığı binanın girişinde ölü bulundu

Aydın'da bir kadın, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Gülcan Koç komşuları tarafından oturduğu apartmanın giriş kısmında asılı halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Koç'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Polis ekipleri tarından yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.