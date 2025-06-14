Yaşadıklarını anlattı: Omzu çıktı, tek hamlede yerine oturdu

Kutaç, "Ameliyata girip omzumu yerine koyarlar" diye düşündüğünü ifade ederek, ambulansın içinde 20 saniye bile sürmeden acısının son bulmasına şaşırdığını söyledi.

"20 SANİYEDE OMZUMU YERİNE OTURTTULAR"

Sağlıkçının tek hamlede çıkan omzunun yerine koymasına ilişkin yaşananları anlatan Hüseyin Kutaç, şunları kaydetti:

"Havuza gitmiştim. Havuzun kenarında düşüp omzum çıkmıştı, sonra 112 Acil ekipleri geldi.

Ambulansın içinde omzumu iyileştirdiler. Omzum çıktığı an biri videomu çekmişti. Sosyal medyada paylaşılmış. Bende görünce çok şaşırdım. Gece yarısı arkadaşlarım beni arayarak haber ettiler.

Omzum çıktığında canım gerçekten çok acıyordu. Bu acıyı yaşayanlar beni anlayabilirler. Sağlık ekibindeki Rahim abiye çok teşekkür ederim, o beni iyileştirdi, ondan Allah razı olsun.

Ben de ona bu video neden bu kadar popüler oldu diye sordum. Bazılarının omzu ameliyatla yerine oturtulurken benimki ameliyatsız olduğu için popüler oldu.

Omzuma masaj yaparken çok acım vardı ama omzumu yerine oturttuktan sonra bir rahatlama geldi. Ben masajla omzum yerine gireceğini düşünmedim.

Ben kesin ameliyata girerim ve omzumu yerine oturttular diye düşündüm. Omzum çıktığında parmaklarımı oynatınca, omzumu yerine oturtulabilir diye düşündüm.

Ambulansta 20 saniye bile sürmeden omzumu yerine masajla yerine oturttular."