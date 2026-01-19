Yasadışı bahis operasyonu. Adanademirspor eski yöneticisi Cihan Şanlı ve 2 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Aralarında Adanademirspor eski yöneticisi Cihan Şanlı'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları çerçevesinde elde edilen verilerin ardından operasyon talimatı verdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adanademirspor eski yöneticisi Cihan Şanlı, Har Holding sahibi Burak Soylu'nun da aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yasadışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler sağlık kontrolüne götürüldü.