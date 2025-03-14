Yasadışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV'ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya sırasında, önemli bulgulara ulaşıldı.

Verilen bilgiye göre, soruşturma sırasında,

- Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork'un. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı şekilde ülke içerisinde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu,

- Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazanç ve suçtan elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi.

İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının "panel" diye adlandırdıkları domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına ilişkin verilere ulaşıldı.

Soruşturmada, özellikle Payfix isimli Ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildu.

Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre;

- Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği

- Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da belirlendi.

Soruştuma sırasında, ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:



- Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama ( TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde ise Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,

- Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.