Yasadışı bahis reklamı davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu
Yasadışı bahis ya da şans oyunlarına özendirmek suçundan yargılanan Serdar Ortaç hakkında karar açıklandı. Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.
Davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Ortaç'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, suça konu paylaşımla ilgili müvekkilinin teşvikinin ve rızasının bulunmadığını savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Davayı karara bağlayan hakim, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Ortaç'ı 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.
Sanık Serdar Ortaç'ın yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle cezayı 10 aya indiren hakim, Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
SERDAR ORTAÇ CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?
Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna giderek Serdar Ortaç'ın cezasını erteledi. Bu karar doğrultusunda, Ortaç hapis cezasını çekmeyecek ancak bu süre boyunca başka bir suç işlememesi gerekiyor.
"500 BİN LİRA AYLIK GELİRİM VAR"
Daha önceki duruşmada ifade veren Ortaç aylık 500 bin lira geliri olduğunu söylemişti. Ortaç, savunmasında Malta'da kabul ettiği açılış organizasyonu için pişman olduğunu belirtmişti. Ortaç, "Malta’da röportaja başladılar, yayın açtılar. Başta fark etmedim ancak sonra anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar." sözleriyle kendini savunmuştu.
EV HAPSİ CEZASI VERİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç'a ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. 3 yıla kadar hapsi talep edilen Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.
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