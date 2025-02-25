Yasadışı bahis reklamı davasında karar: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu

İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ortaç'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, suça konu paylaşımla ilgili müvekkilinin teşvikinin ve rızasının bulunmadığını savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ



Davayı karara bağlayan hakim, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Ortaç'ı 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.



Sanık Serdar Ortaç'ın yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle cezayı 10 aya indiren hakim, Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SERDAR ORTAÇ CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna giderek Serdar Ortaç'ın cezasını erteledi. Bu karar doğrultusunda, Ortaç hapis cezasını çekmeyecek ancak bu süre boyunca başka bir suç işlememesi gerekiyor.

