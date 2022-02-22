Yasadışı bahisle 1.5 milyar liralık vurgun

Diyarbakır'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Şüpheliler 6 ay boyunca takibe alındı. Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalışan örgüt yöneticisi G.R. kovalamaca sonrası yakalandı. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı bildirildi.

BAHİSTEN KAZANIP KRİPTOYA YATIRDI

Kendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştiren örgüt üyelerinin yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri kaydedildi.

1.5 MİLYARLIK PARA AKIŞI

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL’den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi.

YASADIŞI BAHİSLE LÜKS HAYAT

Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.



Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.

