Yasağa rağmen denize girdiler: Yabancı uyruklu 1 kişi kayboldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın yabancı uyruklu 3 kişi denize girdi.
3 kişi, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranların yardımıyla 2 kişi denizden çıkarılırken, Jabbar Al Zaıdawı ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri arama çalışması başlattı.
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