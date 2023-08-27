Yasağa rağmen denize girdiler: Yabancı uyruklu 1 kişi kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yasak olmasına rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak ve Suriye uyruklu 1'i kadın 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Suriye Uyruklu kadın ile Irak uyruklu 2 kişiden 1'i kurtarılırken, dalgalara kapılan Jabbar Al Zaıdawı (28) için arama çalışması başlatıldı.

Yasağa rağmen denize girdiler: Yabancı uyruklu 1 kişi kayboldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın yabancı uyruklu 3 kişi denize girdi.

3 kişi, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranların yardımıyla 2 kişi denizden çıkarılırken, Jabbar Al Zaıdawı ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri arama çalışması başlattı.

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