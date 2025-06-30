Yasağa rağmen denize giren üç kişi kayboldu

İstanbul'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Sarıyer, Şile, Beykoz gibi çok sayıda noktada beklenen fırtına nedeniyle pazar günü denize girilmesi yasaklandı.



Yapılan uyarılarda dalga boylarının çok büyük olacağına dikkat çekildi.



Ancak uyarılara rağmen Riva'daki bazı plajlarda denize giren 4 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardı. Kaybolan 1 kişiyi bulmak için arama çalışması sürüyor.



İKİ GENÇ BULUNAMADI

Yasağa rağmen dün sabah saatlerinde Sarıyer Kısırkaya Plajı'ndan denize giren iki kişi de dalgaların arasında kayboldu.

Aileleriyle piknik yapmak için sahile gelen 18 yaşındaki Enes Açıkça ve 22 yaşındaki Sedat Yağız'ın denizde görünmediğini fark eden çevredekiler, olay yerine yardım çağırdı.



Bölgeye kısa sürede cankurtaranlar, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama çalışmaları başlatıldı.

