Yasağa rağmen inat etti. Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Olay, gece yarısı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir vatandaş, olumsuz hava şartları ve şiddetli fırtınaya rağmen denize girmek istedi.



Durumu fark eden jandarma ekipleri, şahsı defalarca uyararak denize girmemesi için yoğun çaba harcadı.



Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen ısrarla suya yönelen vatandaş, uzun süren ikna çalışmaları sonucunda kıyıdan uzaklaştırıldı.



Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasaklamıştı.