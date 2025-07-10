Yasağa uymayıp denize giren 3 kişiden biri kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize yasak olan bölgeden girdiği öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise dalgalar arasında kayboldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiindeki plajda yaşandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı bölgede bugün denize giren M.E.P. (19), E.P. (21) ve Ö.A'nın (19) gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Ö.A. ile M.E.P, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.P'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.