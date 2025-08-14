Yasağa uyulmayan sahilde can pazarı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada zincir oluşturmak isteyen 15 kişiden 2'si de boğulma tehlikesi yaşadı.



Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan kişinin bulunması için ise Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.