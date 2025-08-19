Yasağı dinlemediler: Dalgalar düşürdü, kayboldu

İstanbul Boğaz girişine 25-30 km uzaklıkta yer alan bir Karaburun Sahili'nde kayıp vakası yaşandı.



Arkadaşlarıyla birlikte sahile giden Nureddin Toraman (41), deniz kenarında cep telefonu ile çekim yapmak istedi. Gelen dalgaların düşürdüğü Toraman, bir süre sonra denizde kayboldu.



Sahilde bulunan cankurtaranlar müdahale etmek için denize girse de Toraman'ı bulamadı.



Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik dalgıçları arama çalışmasına başladı.

4 GÜNDÜR BULUNAMADI



4 gündür süren çalışmalarda Toraman bulunamazken, olaydan dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı.