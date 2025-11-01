Yasak ağ ile avlanan balıklara el konuldu

Ekipler tarafından Milas Güllük Körfezi’nde yapılan denetimlerde yasal olmayan ağ ile yakalanan 150 kilo Kefal balığına en konuldu.



Güllük Körfezi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, bir teknenin yasal olmayan ağ kullandığı tespit edildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekne sahibi ve mürettebatına idari para cezası uygulandı.

Denetimde 9 bin m yasal olmayan ağ ele geçirildi. Ağ ile birlikte teknede bulunan 150 kilogram kefal balığı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtirken, duyarlı ve kurallara uyan balıkçılara teşekkür edildi.