Yasak aşk iddiasında 2 ölüm

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, eşini ve üvey amcasını öldürdü.
Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Tesisatçılık yapan İslam Keleş, üvey amcasıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ile tartıştı.
Tartışmadan sonra dışarı çıkan Keleş bir süre sonra sokak ortasında 45 yaşındaki üvey amcası İsa Ergün’ü silahla vurdu.
Tekrar eve dönen İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşine vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İsa Ergün ve Yeliz Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosana’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı.
Kısa sürede yakalanan İslam Keleş'in emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
"EVE GELİP ATEŞ AÇTI"
Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri H.K'nın da ifadesinde, “Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı” dediği öğrenildi.
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