Yasak aşk iddiasında 2 ölüm

Tekrar eve dönen İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşine vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İsa Ergün ve Yeliz Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosana’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan İslam Keleş'in emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.