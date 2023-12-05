Yasak bölgede midye avcılığı yapanlara para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü altında denizden midye çıkaran 3 şüphelinin, bunları çuvallara koyup bir araca yüklediklerini belirledi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri gözaltına alırken çuvallar içinde yaklaşık 1,5 ton olduğu belirlenen midye ele geçirdi.



Şüpheliler, Ö.A, A.A. ve Y.K'ye "yasak bölgede midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 49 bin 683 lira cezai işlem uygulandı.



Midyeler de canlılığını sürdürmesi ve doğal yaşama kazandırılması amacıyla tekrar denize bırakıldı.

