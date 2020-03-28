Yasak dinlemediler: Baraj gölünde piknik, sahilde spor (İstanbul'da corona önlemleri)

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında mesire, sahil ve ören yerlerinde bazı yasaklar getirildi. Bu kapsamda sözkonusu yerlerde spor, piknik ve mangal artık yapılamayacak.



İstanbul’da vatandaşların mesire alanlarına girişine izin verilmedi. Alanlara şeritler çekilirken, zabıta ekipleri piknik yapmak isteyenleri geri çevirdi.



Kentin oksijen deposu olan Belgrad Ormanı’na girişler kapatılırken, gelen araçlar içeri alınmadı. Spor ya da piknik yapmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, ekiplerin uyarısıyla geri dönmek zorunda kaldı.



Başakşehir ilçesinde de tüm uyarılara rağmen piknikçiler Sazlıdere Barajı kıyılarına akın etti. Corona virüs salgınına karşı yapılan “evde kalın” çağrılarına kulak asmayan vatandaşlardan bazıları mangal yakarken, bazıları da balık tuttu.

Avcılar sahilinde de benzer manzaralar vardı. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların "sosyal mesafe" kuralını da dikkate almadıkları görüldü.



Galata Köprüsü’nde ise balık tutulmaması için polis ve zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. Ancak Karaköy sahilinde bazı vatandaşların balık tuttukları görüldü.



Beşiktaş Bebek sahilinde de bazı vatandaşların spor ve yürüyüş yaptıkları, bazılarının da köpeklerini gözdirdiği gözlendi.

Vatandaşların yapılan uyarılara rağmen yasaklardan haberi olmadıklarını söylemeleri dikkat çekti.