Yasak kalktı, denetimler sıkılaştı

Konya Beyşehir Gölü’nde balıkların üreme mevsiminde olması nedeniyle uygulanan su ürünleri av yasağı 15 Haziran’da son buldu.

Av yasağının sona ermesiyle gölde yeni avlanma sezonu da başladı. Yasak dönemde sıkça yürüttüğü kaçak avlanmaya yönelik denetimleri sürdüren ekiplerin av sezonunun başlamasıyla birlikte de denetimleri hız kesmedi.

Ekipler, bu kez avlanan su ürünlerinde balık boy limitlerinin uygulanıp uygulanmadığını denetledi, balıkçılara cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için uyarılarda bulundu.

Denetimlere ilişkin olarak Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından av faaliyetlerine katılan balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, balık işleme tesisi ve perakende satış noktalarının denetlendiği belirtilerek,

"Yapılan balıkçı teknesi denetimlerinde ruhsat ve belge kontrolü, ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiştir. İlçemizde bulunan göletlerde ve Beyşehir Gölümüzde su ürünleri denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Sazan balığı için 40, sudak balığı için 26, kadife sazanı için 26 ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı bulunmaktadır. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesinin tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın ve balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarının konu hakkında duyarlı olmalarını rica eder, tüm avcılarımıza emeklerinin karşılığını aldıkları bol, bereketli bir av sezonu dileriz" denildi.