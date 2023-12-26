Yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğradı: 37 dikiş atıldı

"ALLAH BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI"



Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.