Yasaklı ırk köpek saldırdı

Hatay'da akrabasının evine doğru yürüyen 3 çocuk annesi Selma Sönmez, komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı.



Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı. Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.



İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı.



Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak barınağa götürüldü.