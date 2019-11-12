Yasal izinle gölü boşaltıp define aradılar

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan kaynağı olmayan Dipsiz Göl'de yasal izinle 5 gündür süren kazı, 'define' bulunamayınca sonlandırıldı.

Taşköprü Yaylası'nda Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın arandı.



Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

DEFİNE BULUNAMADI



Dipsiz Göl’de, 5 gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı. İş makineleri ile kazılan göl alanının doldurulması için çalışma başlatıldı. Gölün su doldurularak yeniden eski haline getirileceği belirtildi.