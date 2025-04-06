Yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı: Ortalığı birbirine kattı

HAKARETLERDE BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan indirilen ve alkollü olduğunu söyleyen araç sürücüsü, sağlık görevlileri ve jandarmanın tüm çabalarına rağmen ambulansa binmeyi kabul etmedi.



Görevlilere zaman zaman İngilizce, zaman zaman da Türkçe hakaretlerde bulunan sürücü olay yerinde görüntü alan basın mensubuna, kendi izni olmadan görüntü alamayacağını belirterek küfür ve hakaret yağdırdı.



Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen A.A.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulandı.