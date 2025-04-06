Yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı: Ortalığı birbirine kattı
Antalya Manavgat'ta yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu tespit edilen sürücü kaza yaptı. 9 bin 268 TL para cezası uygulanan sürücü görevlilere küfür ve hakaretler yağdırdı.
Manavgat ilçesi Side Mahallesi 1126 sokakta A.A.'nın kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalı kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma direği sayesinde sulama kanalına düşmekten kurtulan ve sürücünün araçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.
HAKARETLERDE BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından araçtan indirilen ve alkollü olduğunu söyleyen araç sürücüsü, sağlık görevlileri ve jandarmanın tüm çabalarına rağmen ambulansa binmeyi kabul etmedi.
Görevlilere zaman zaman İngilizce, zaman zaman da Türkçe hakaretlerde bulunan sürücü olay yerinde görüntü alan basın mensubuna, kendi izni olmadan görüntü alamayacağını belirterek küfür ve hakaret yağdırdı.
Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen A.A.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulandı.
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