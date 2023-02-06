Yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.



Evlerimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde hayatta kalabileceğimiz kadar büyüklükte olan boşluklara yaşam üçgeni denir. Bulunduğumuz alanda yaşam üçgeni olabilecek yerleri önceden tespit edersek olabilecek bir depremde paniklemeden önceden belirlediğimiz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendimizi koruyabiliriz.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?



Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize yaşam üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.