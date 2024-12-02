Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ndeki mama vurgunu MASAK raporunda: Sahte faturalar, sigortasız işçiler, araç alım satımları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde de arama yapılıp, çeşitli belgelere el konuldu.

BUKET ÖZGÜNLÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA



Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli ise bugün sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin, derneğe ait barınaktaki hayvanların mama ve diğer ihtiyaçları için topladıkları paraları kurdukları şirketler üzerinden amacı dışında kullanıp haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

MAMALAR ESKİ EŞİN ŞİRKETİNDEN ALINMIŞ



Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan Almina Pet isimli şirketten aldığı ortaya çıktı.



İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı anlaşıldı.

Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan Scooterist Motorlu Taşıtlar ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.