Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ndeki mama vurgunu MASAK raporunda: Sahte faturalar, sigortasız işçiler, araç alım satımları
Ankara'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullanan dernek başkanı Buket Özgünlü ile akrabaları tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Özgünlü, mama ve diğer ihtiyaçları eski eşinin adına kurulan şirketten aldığı anlaşıldı. Yine Özgünlü'nün kardeşi ve eniştesi adına kurulan şirket ve anaokulunun sermayesinin de dernekten sağlandığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı. Kesilen sahte faturalarla derneğe mama satışının yapıldığı Sayıştay bilirkişi raporunda ortaya çıktı. Hesaplarda yapılan incelemede Özgünlü ve yakın akrabaları üzerinden çok sayıda araç alım satım yapıldığı belirlenirken dernekte yabancı uyruklu işçilere sigorta da yapılmadığı iddialar arasında yer aldı. Şüphelilerin derneği 20 milyon TL zarara uğrattıkları ifade ediliyor. Şüpheliler Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde de arama yapılıp, çeşitli belgelere el konuldu.
BUKET ÖZGÜNLÜ DE GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli ise bugün sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, derneğe ait barınaktaki hayvanların mama ve diğer ihtiyaçları için topladıkları paraları kurdukları şirketler üzerinden amacı dışında kullanıp haksız kazanç sağladıkları belirtildi.
MAMALAR ESKİ EŞİN ŞİRKETİNDEN ALINMIŞ
Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan Almina Pet isimli şirketten aldığı ortaya çıktı.
İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı anlaşıldı.
Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan Scooterist Motorlu Taşıtlar ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.
SAHTE FATURA KESİLEREK DERNEK ZARARA UĞRATILMIŞ
Ertan Işık'ın sahibi olduğu Papağan Evi dükkanı üzerinden kesilen sahte faturalar ile derneğe mama satışı yapılmış gibi gösterildiği ve derneğin bu şekilde zarara uğratıldığı Sayıştay bilirkişi raporunda yer aldı.
Derneğe ait barınakta çalışan yabancı uyruklu 9 kişiye ise sigorta yapılmadığı tespit edildi.
Hesaplarda yapılan incelemede, Buket Özgünlü ve Demet Kılıç ile yakın akrabaları üzerine çok sayıda araç alım ve satımı yapıldığı ortaya çıktı.
İncelenen hesaplarda, çekilen nakit paraların karşılıklarının gösterilmediği öğrenilirken, şüphelilerin derneği 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. 8 şüpheliden 7'si, "Görevi kötüye kullanma" ve "Mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheliler Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık'ın tutuklanmasına karar verildi.
Tuğçe Soysal ve Evren Kılıç hakkında ev hapsi türünde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verililken, Fatma Özgünlü ve Cemal Özgünlü hakkında yurt dışı çıkış yasağı türünde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.
TUTUKLANIP İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, haziran ayında Şanlıurfa Siverek'te barınaktan sahiplendiği ve hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılaması süren Buket Özgünlü, ilk duruşmada tahliye edilmişti.
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