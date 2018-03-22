Yaşamını yitiren Deniz Bölükbaşı için Meclis'te tören

79 yaşında hayatını kaybeden eski büyükelçi ve MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMM’de gerçekleştirildi.



Bölükbaşı’nın cenazesinin TBMM tören alanına getirilişinin ardından özgeçmişi okunarak saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Deniz Bölükbaşı'nın kızı Zeynep Bölükbaşı törenin ardından kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı.Tören bittikten sonra Bahçeli ile Bölükbaşı'nın ailesi, taziyeleri kabul etti.



Vefat eden eski büyükelçi ve milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM’de düzenlenen törende Bölükbaşı’nın eşi Sema, kızları Zeynep ve Hande ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amirleri Salim Uslu ve Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bazı eski bakan ve milletvekilleri ile meclis başkanları katıldı.

Cenaze töreninde MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan Akçay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda MHP parti yöneticisi ile eski ve yeni milletvekilleri de hazır bulundu.

BÖLÜKBAŞI'NIN GEÇMİŞİ



25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı.

Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.