Yaşamını yitiren eski milletvekili Ökkeş Şendiller için TBMM'de tören

Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Ankara'da hayatını kaybetti.



Şendiller için TBMM'de tören düzenlendi.



Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile milletvekilleri katıldı.



Şendiller'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi.



Meclis'teki törenin ardından Şendiller'in cenazesi, Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.