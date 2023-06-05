Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında ve nereli?

Yaşar Güler, yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte sosyal medyada sorgulanan ve merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini duyurmasıyla birlikte, Hulusi Akar'dan görevi devralan Yaşar Güler yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Peki, Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında ve nereli?

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaç yaşında ve nereli?

Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan’da doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Yaşar Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak;

1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı,

1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı,

1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü,

1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı,

1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı,

1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı,

1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı,

1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı,

2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle;

2001-2003 yılları arasında 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı,

2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle;

2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı,

2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...