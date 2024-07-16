Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katıldığı video konferans toplantısında devam eden operasyonlara ilişkin bilgi aldı, açıklamalarda bulundu.



Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ ile mücadelesinin süreceğini söyleyen Bakan Güler, “Cumhuriyetimize, demokrasimize ve millî birliğimize uzanan hain ellerin topyekün bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ’yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir.” dedi.