Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katıldığı video konferans toplantısında devam eden operasyonlara ilişkin bilgi aldı, açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın FETÖ ile mücadelesinin süreceğini söyleyen Bakan Güler, “Cumhuriyetimize, demokrasimize ve millî birliğimize uzanan hain ellerin topyekün bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ’yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir.” dedi.
“TERÖR ÖRGÜTÜ HAREKET EDEMEYECEK HALE GELDİ”
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde süren terör operasyonlarına değinen Yaşar Güler, “Öncelikli görevimiz olan terörle mücadelede operasyonlarımız sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam etmektedir. Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hâle getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.
Örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf ettiklerini söyleyen Bakan Güler, “Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır.” şeklinde konuştu.
“SURİYE’DEKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye’deki gelişmeleri yakından izlediklerini de söyledi.
Bakan Güler, “Suriye’nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu.
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