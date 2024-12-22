Yaşar Güler ve komutanlar Suriye sınırında: "SMO'nun toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz”

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi helikopterler ile Suriye sınır hattına giderek Kilis/Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerine geçti.



Burada askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerin ardından yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.



Yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen video telekonferans toplantısında konuşan Bakan Güler, "Suriye’de 27 Kasım’da başlayan süreç neticesinde 2 Aralık tarihinde Tel Rıfat, 9 Aralık tarihinde ise Menbic, Suriye Millî Ordusu tarafından, YPG / PKK’lı terörist unsurlardan temizlenmiştir." dedi.



"Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Millî Ordusu'nun, Suriye halkı ile birlikte terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz." diye konuşan Güler, "Biz de hudutlarımız ötesindeki terörist unsurların tamamı temizlenene kadar, aynı kararlıkla icap eden tüm tedbirleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"



Suriye’nin kuzeydoğusunda terörist grupların varlığının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Güler, "Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin yeri yoktur. PKK/YPG terör örgütü, kontrol ettiği bölgelerde terör ve baskı yoluyla demografik yapıyı değiştirmiştir. Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan bu grupların, sahada attığı her adım takip edilmekte, bunlara karşı önleyici tedbirler alınmaktadır." diye konuştu.



PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çize Bakan Güler, "Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir. PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye’nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir." dedi.