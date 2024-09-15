Yaşar Karadeniz kimdir? (Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz 'in özgeçmişi)

Sakarya'da makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama ardından yaşanan gelişmeleri Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz paylaştı. Kamuoyunu bilgilendiren Karadeniz'in hayatı merak ediliyor. Peki, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kimdir?

Yaşar Karadeniz kimdir? (Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz 'in özgeçmişi)

Yaşar Karadeniz, 1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı.

1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.

Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakkari-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşilli, Trabzon-Beşikdüzü, Çanakkale-Eceabat, Tekirdağ-Saray, Gaziantep-Nizip ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ile Kastamonu ve Manisa Valiliği görevlerinde bulunan Yaşar Karadeniz, 09 Ağustos 2023 tarih ve 2020/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Valiliği görevine atanmış olup, 19 Ağustos 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

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