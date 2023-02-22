Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

''Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı.

Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."



Yaşar Okuyan 28 Mayıs 1999 - 8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenmişti.