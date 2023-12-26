Yaşar Okuyan kimdir, ölüm nedeni ne? (Yaşar Okuyan'ın hayat hikayesi)

Aslen Rizeli olan Yaşar Okuyan 1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 24 yıl çeşitli gazete ve haber ajanslarında muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulundu. 1973 yılından itibaren MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 1977 yılında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 12 Eylül sonrasında yasaklı olduğu yılların ardından 1987’de siyasete döndü. Anavatan Partisi’nde 2002 yılına kadar MKYK üyesi, genel başkan yardımcısı ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi.



19. ve 20. Dönem Yalova Milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Bülent Ecevit’İn başbakan olduğu 57. Hükümette, yaklaşık üç buçuk yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Demokrat Türkiye Partisi’nin adını Hür Parti olarak değiştirerek partinin genel başkanlığını yürüttü. Halen Başkent Üniversitesi’nde “Emeklilik ve Sigorta Sistemleri” üzerine ders vermektedir. Evli ve üç kız babasıdır.

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