Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı. Mattia Ahmet Minguzzi mezarı başında anıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi , doğum günü olan 23 Nisan'da dualarla anıldı.

Birçok vatandaş çocuğun mezarına çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda saldırıya uğradı.

Şüphelilerin basına yansıyan ifadelerine göre Minguzzi ve saldırganlar arasında önce tartışma yaşandı. Sonra saldırganlardan biri, tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan çocuğu tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti, cenazesi 10 Şubat 2025'te toprağa verildi.

Anmaya katılan çoğu vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü..

DAVADA NELER OLDU?

Olayın failleri olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" iddiasıyla ceza istendi.

Davanın karar duruşması 21 Ekim 2025'te İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık B.B. "Yaptığım her şey için çok pişmanım çok üzgünüm" dedi.

Sanık U.B. de "Çok pişmanım" ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık A.Ö. ise, "Hâkim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok, ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu.

M.A.D ise "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık B.B ve U.B hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan, üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ve davanın savcısı, beraat eden iki sanık yönünden karara itiraz etti. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılan iki sanık da mahkûmiyet kararlarını İstinaf'a taşıdı.

İSTİNAFIN KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, iki sanığa verilen 24 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Benzer şekilde beraat eden sanıkların cezalandırılması yönündeki talep de İstinaf tarafından kabul görmedi.