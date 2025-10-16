Yasemin Minguzzi Meclis'te
İstanbul'da 18 yaşından küçüklerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, TBMM'de siyasi partileri ziyaret etti.
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Cinayete ilişkin dava süreci devam eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'ya geldi.
Yasemin Minguzzi ve avukatı Ersan Barkın ile birlikte TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti.
- Etiketler :
- TBMM
- Türkiye
- Mattia Ahmet Minguzzi