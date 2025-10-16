Yasemin Minguzzi Meclis'te

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayete ilişkin dava süreci devam eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'ya geldi.

Yasemin Minguzzi ve avukatı Ersan Barkın ile birlikte TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti.