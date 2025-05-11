Yasemin Minguzzi: Oğlu için adalet arayan anne

O oğlunu kaybettiği günden beri suçluların en ağır cezayı almaları için mücadele veriyor. Sanıklar 18 yaşından küçük, bu sebeple alacakları ceza en fazla 24 yıl hapis. Ancak Yasemin Minguzzi'nin başlattığı mücadele ile çocuk infaz yasasında değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı. Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'siz ilk Anneler Günü'nü geçiriyor. Anne Minguzzi, oğlunun Anneler Günü'nde her sene tek başına gidip kendisine gidip çiçek aldığını söyledi. Yasemin Minguzzi, 14 yaşında öldürülen oğlu Mattia Ahmet'i kaybetmesinin ardından ilk anneler gününü karşıladı. Mattia Ahmet'in ona 8 yaşındayken hazırladığı hediyenin hikayesini anlattı. "Anneler gününde Ahmet mutlaka, bana giderdi tek başına kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. Bir sene de 13 Mayıs 2018'de Ahmet gittkten sonra teyzesi bana verdi. Saklamış.. Biz Malta'ya gittiğimizde bazı eşyalarımızı depoya koymuştuk kutulardan çıktı. Bez bir çanta, çiçek var, kalp var ve İtalyanca "Seni çok seviyorum anne Mattia" yazıyor. Ahmet'in gidişinden sonra bu çantayı gördüğümde çok zor oldu."

TEHDİTLERE RAĞMEN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR



Yasemin Minguzzi, oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı alması için başlattığı mücadeleyi sürdürüyor. Üstelik gelen tüm tehditlere rağmen.



Anne Minguzzi en başından sberi durmadan usanmadan yasa değişikliği için çalıştığını belirterek şöyle konuştu:



"Ben en başından beri hiç durmadım. Yasa değişikliği zaten olması gereken bir şeydi bir Ahmet'imiz gitti başka Ahmetler gitmesin diye bir Mattia Ahmet Miguzzi yasası geliyor. Zaten çalışmalara başlanıldı. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet'in bahçesine benim gibi acılı anneler de geliyor onların da katilleri hep salıverilmiş, onlar da "Yasemin hanım bize de yardım edin" diyorlar. Geriye dönük olursa. Hiç durmadık hiç. Çok yorgunum ama devam edicem mücadeleye. Hiç ne korktum ne yıldım hiç!



Yasemin Minguzzi, oğlu adına da bir vakıf kurmayı planlıyor. Amacı sokak çocuklarını rehabilite etmek: "Biz bir vakıf kuracağız ismi Ahmet'in ismi olacak, bu çocukları rehabilite etmek sokaktaki çocuklara faydalı bir şey olsun öyle bir vakıf"



Yasemin Minguzzi'nin annelere de bir mesajı var.



"Sadece acılı anneler değil çok güzel anneler de var hepsinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çocuklarına sarılsınlar hiç bırakmasınlar. Her geçen vakit dakika o kadar önemli ki..."