Yasemin Minguzzi oturma eylemini sürdürüyor: "Her gün ölüm tehditleri alıyorum"
Kadıköy'de bıçaklanarak katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin başlattığı oturma eylemine, çocukları öldürülen bazı aileler de destek verdi.
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile farklı olaylarda çocuklarını kaybeden aileler, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi. Eyleme destek veren şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi'nin yazdığı metni okudu.
"BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR"
Kadıköy'de 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava süreci devam ederken, annesi Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Eylemin ikinci gününde şarkıcı Ece Seçkin ile çocuklarını farklı olaylarda kaybeden aileler de Minguzzi'ye destek vermek için meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan eylemde, "Mattia Ahmet için adalet", "Bireysel silahlanmaya hayır" sloganları atıldı.
Yasemin Minguzzi ve diğer ailelere destek olma amacıyla meydana gelen şarkıcı Ece Seçkin, Yasemin Minguzzi'nin yazmış olduğu metni okudu. Okunan metinde "Canımız yanarken, taş keserken kimilerinin de mide kaldıracağı leş bir figür hummasına tutulduğunu görüyorsunuz. Sosyal medyada iki satır yazıyla destek istiyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor, çok büyük bir çaresizlik bu katlanılması çok büyük bir acı. Düşünün ki narkoz olmadan anestezi. Anestezi yapılmadan diri diri ameliyat edildiğinizi düşünün, bilinciniz açık her gün her gün bu acıyı tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Şahsen kimseye bir minnet borcum yok, yanımda olan halk dışında kimseye teşekkürü borçlu değilim. Kimsenin önünde eğilecek bir vaziyetimde yok çok şükür. Ne var biliyor musunuz? Bu aileye bir can borcu var, adalet borcu var. 2027'ye de ertelense gündemden düşürmeyeceğim" ifadeleri yer aldı.
TEHDİT MESAJLARINI OKUDU
Metnin okunmasının ardından konuşan Yasemin Minguzzi, dava süreci devam ederken aldıkları tehdit mesajlarını da okudu
Minguzzi, şunları dile getirdi: “Ölüm tehditleri alıyorum. Her gün ölüm tehditleri. Benim şu anda burada olmam bile risk. Ama kesinlikle korkmuyorum. Bakın, kesinlikle korkmuyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Benim canımdan can gitmiş.”
Miguzzi daha sonra, yanında getirdiği oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döktü.
ÇOK SAYIDA AİLE DESTEK VERDİ
Anne Minguzzi'nin başlattığı oturma eylemine bugün çocuklarını kaybeden bazı anneler de katıldı.
Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.
Büyükçekmece'de halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel'in annesi Gülizar Sezer de kızının öldürüldükten sonra sarıldığı halıyı açarak, kızının saçlarını tutam tutam halının içinden topladığını söyledi. Sezer, "Ben aylardır bu halıyla yaşıyorum. Bakın Sedef Güler bu halıya sarıldı. Katledildi, bedeni çürütüldü. Bu halıyla bana teslim edildi" diye konuştu.
Esenler'de 26 yaşında bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı'nın annesi Zeynep Balcı da "Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım. Birisi desin ki bunlara ömür boyu hapis cezası vereceğim. Ne demek 26 yıl. 26 yılı kabul etmiyorum" dedi.
Eyleme, motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman'ın da aralarında olduğu çok sayıda anne destek verdi.
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