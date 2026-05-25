Yasemin Minguzzi, Rojin Kabaiş’in Diyarbakır'daki mezarına gitti

“ADALET BAKANI GEREKENİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ”

Rojin Kabaiş ’in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Rojin Kabaiş soruşturması için gerekeni yapacağını söylediğini belirterek, “Acımız aynı acıdır. Oğlu Ahmet de gençti, Rojin de gençti. Gülistan Doku da gençlikte gitti. Sürekli telefonlaşıyorduk. Benim kardeşimin evi de Büyükçekmece’dedir. Daha önce de onları ziyarete gittik. İstanbul'da da görüştük. Yasemin Hanım bizim ziyaretimize geldi. Rojin’in mezarına da geldi. Çok memnun kaldık. Sağ olsun. Allah ona da sabır versin bize de Gülistan’ın ailesine de. Adalet Bakanımız ilk defa açıklama yaptı. Ben o açıklamalardan memnun kaldım. Bizi davet etti, İstanbul'a gittik, görüştük. Gerçekten de şimdiye kadar her şeyi yaptı. Gerekeni de yapacağını söyledi. Avukatlarla beraber görüştük. Görüşme olumlu geçti. ‘Mevki, makam, bütün bunlar önemli değil. Kim olursa olsun bunlar cezasını çeker’ dedi. Devletimize de her zaman güveniyorum. Rojin’in olayında yüzde yüz bir örtbas var. Düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle Adalet Bakanımız, bu olayı da Gülistan Doku soruşturmasında olduğu gibi çözecek” diye konuştu.