Yasemin Minguzzi'yi tehdit eden şüpheli hakim karşısında

İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi tehdit eden şüpheli M.E.U.'nun (34) yargılanmasına başlandı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki anne Minguzzi, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"BU EYLEM DE DİĞER TEHDİTLERİN PARÇASI"

Ailenin avukatı Ersan Barkın, sanığın cezalandırılmasını talep edip "Takma isimli bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi yüzlerce tehdit eylemine maruz kaldı. Bu eylemde, diğer tehditlerin bir parçasıdır. Suça konu paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

TEHDİT İÇERMEDİĞİNİ SAVUNDU

Savunma yapan sanık avukatı ise, sanığın paylaşımı yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını belirterek eylemin tehdit içermediğini aktardı ve sanığın beraatını talep etti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme , esasa ilişkin mütalaasını hazırlayabilmesi için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi ve duruşma ertelendi.

Duruşma öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yapan ailenin avukatı Ersan Barkın, Minguzzi ailesinin mücadele ettiğini ifade edip "İlgilendiğimiz şey, yalnız kalmadığımızı, bu ülkede bir devletin olduğunu, bu tehditlerin hiç değilse cezasız kalmayacağını gösterir bir örnek olarak bu davanın açılmış olması kıymetliydi." dedi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi müşteki, M.E.U. ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesaplarında ve posta hesaplarına, müştekinin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi 'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda maktulün vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceği şeklinde tehditlerde bulunulduğu iddia edildi.

İddianamede, "Salvatore Guiliano" isimli sosyal medya hesap kullanıcısı şüpheli M.E.U.'nun Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025 tarihinde paylaştığı, suç bildiren ifadeler kullandığı vurgulandı. Bu kapsamda şüphelinin, maktulün vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda bulunacağından bahisle yeni nesil suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehditte bulunulduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Şüphelinin savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı "Paylaşım benim tarafımdan yapıldı. Bundaki amacım, müştekinin yazıp sattığı kitabı normal fiyatından fazla imza günlerinde sattığı için onu eleştirmekti. Yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında, "var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.