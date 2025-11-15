Yasemin'i eski sevgilisi katletti

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal (40) bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) tabancayla başından vurdu.

Dışarı çıkan saldırgan caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal’ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.