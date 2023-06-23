Yasemin'in acı ölümü | Yeğenine dondurma almaya giderken yaşamını yitirdi

Bursa’da yeğenine dondurma almak için markete giden 33 yaşındaki Yasemin Selova, yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, 21 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, aşırı hızla ilerlerken, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı.
Selova, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düştü, sürücü ise kaçtı. İhbarla, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla hastaneye kaldırdığı Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
DONDURMA ALMAK İÇİN MARKETE GİDİYORDU
Yasemin Selova, dün Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selova'nın babasının vefat ettiği, annesi, ablası ve 6 yaşındaki yeğeniyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Yasemin Selova'nın, kazanın olduğu akşam da yeğenine dondurma almak için markete gittiği belirtildi.
Polis, kamera görüntülerinden plakasına ulaştığı otomobilin kiralık olduğunu belirlerken, olay yerinden kaçan sürücü, kazayı öğrenen yakınları tarafından polis merkezine teslim edildi. Yusuf Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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