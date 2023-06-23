Yasemin'in acı ölümü | Yeğenine dondurma almaya giderken yaşamını yitirdi

Selova, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düştü, sürücü ise kaçtı. İhbarla, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla hastaneye kaldırdığı Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



DONDURMA ALMAK İÇİN MARKETE GİDİYORDU



Yasemin Selova, dün Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selova'nın babasının vefat ettiği, annesi, ablası ve 6 yaşındaki yeğeniyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Yasemin Selova'nın, kazanın olduğu akşam da yeğenine dondurma almak için markete gittiği belirtildi.



Polis, kamera görüntülerinden plakasına ulaştığı otomobilin kiralık olduğunu belirlerken, olay yerinden kaçan sürücü, kazayı öğrenen yakınları tarafından polis merkezine teslim edildi. Yusuf Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.