Prof. Dr. Yasin Aktay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Başkan danışmanlığına atanan Aktay, dış ilişkiler konusunda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.



Prof. Dr. Aktay, daha önce AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

YASİN AKTAY KİMDİR?

20 Şubat 1966'da Siirt'te doğdu. Öğretim Üyesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde, sosyoloji doçenti ve profesörü olarak görev yaptı.

ABD'nin değişik üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli dergilerin editörlüğünü yaptı. Ayrıca köşe yazarlığı da yapmaktadır.