Yasin Kol hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve “hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı.

135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Söz konusu MASAK inceleme tutanağına göre 2012-2026 yılları arasındaki 5 bin 978 işlemde, hesaplardan 72,1 milyon TL çıktı.



Öte yandan hesaplara 62,5 milyon TL girdiği ve toplam işlem hacminin ise 135 milyon TL olduğu belirtildi.



Yine tutanakta işlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin biçimde arttığı, artışın 2024–2026 döneminde hızlandığı, 2026 yılında ise yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olduğu belirtildi.

YASİN KOL NEYLE SUÇLANIYOR?

Yasin Kol, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yasin Kol, yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak gibi çeşitli suçlarla suçlanıyor. Öte yandan yönettiği maçlarda yardımcı hakemleri kendisinin belirlediği belirtiliyor.



HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası " soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.



MHK BAŞKANI DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Ferhat Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.