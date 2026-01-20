Yaşının üç katı suç kaydı var! Hırsızlık için çocuğunu kullanan anne son işinde yakalandı

İstanbul'da 7 yaşındaki kızını hırsızlık için kullanan anne, son işinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı Esenyurt'a bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşandı.

İlk olayda bir adresten 6 bin 500 lira, bir adet altın yüzük, bir adet gümüş yüzük ve bir gram altın çalındı.

Aynı gün yine Zafer Mahallesi'nde başka bir adresten yaklaşık 20 bin lira değerinde elektronik eşya çalındı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HIRSIZLIK YAPTI

Bir diğer hırsızlık olayı ise 16 Ocak günü Büyükçekmece'ye bağlı Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi.

Müştekinin beyanına göre, ikametten yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

İhbar üzerine hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, YANINDA KIZI DA VARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, 25 yaşındaki Nurcan G. ile 7 yaşındaki kızı yakalandı.

Anne ile kızı, Büyükçekmece'de üçüncü olayı gerçekleştirdikleri sırada suçüstü yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Yaşı küçük olan M.Ç., savcılık talimatıyla Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilerek kimlik tespitinin ardından avukatına teslim edildi.

76 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden 76 suç kaydı olduğu öğrenilen anne Nurcan G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Buradaki işlemleri tamamlanan Nurcan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.