Yaşlı adam 171 gündür aranıyordu: Cebindeki 5 bin TL için testereyle 5 parçaya bölüp denize atmış

Rize’de geçtiğimiz yıl 6 Ekim’de kızı Fatma Bekar’ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir’in (75) kayıp olayında adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri olan Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir’in torunu Kerim Bekar’ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir’i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.



Dursun Zehir’i öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve Zehir’in torunu Kerim Bekar da tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan sahilde iş makinesi, denizde dalgıç polisler ve dalga kıranda kadavra köpeği ile arama çalışmaları devam eden Dursun Zehir’in cesedine henüz ulaşılamadı.

“‘DEDEMDE PARA VAR BÖLÜŞECEĞİZ’ DEDİ”



Dursun Zehir’in torunu olan Kerim’in kendisinden dedesini öldürmesini istediğini, cebinde para olacağını söylediğini dile getiren 24 yaşındaki Yasin Şanal, "Kerim ailesinden para istemiş ama alamamış. ‘Dedemden para istedim ama dedem de vermedi’ dedi. ‘Borcum olduğunu söyledim, borcunu ben ödeyeyim’ dediğini söyledi. Bana dedemi kaldıracağız dedemde para var bölüşeceğiz şeklinde ifadede bulundu. Ertesi gün Dursun Zehir ile buluşmak için Naci Atabey Parkı’na gittim. Dursun Zehir’in buraya geleceğini Kerim bana söylemişti. ‘Parayı al ve dedemi kaldır, delil de bırakma’ dedi.



ÖNCE BAŞINA VURDU, SONRA TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜ



Dursun Zehir’i nasıl öldürdüğünü anlatan Şanal “Dursun amcaya gel seninle şöyle biraz yürüyelim diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru birlikte yürüdük. Deniz fenerinin olduğu yere gelince bir taşla bayıltma amaçlı Dursun Zehir’in başına vurdum. Onu o şekilde orada bırakıp testere almak için çalıştığım havalimanı şantiyesine gittim. Daha sonra Dursun Zehir’in üzerindeki ceketi çıkararak sol ön cebindeki 5 bin TL’yi aldım ve sağ cebinden telefonu aldım. Sonra elimdeki testere ile önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra sağ bacağını da diz üstünden kestim. Sağ kolunu omuzunun aşağısından kestim. Sol omuzunu da omuzunun aşağısından kestim. Gövdesi ve başını ayırmadım” dedi.



"OLAYDAN ÖNCE KERİM PARKA ÇÖP POŞETİ BIRAKTI"



Dursun Zehir’in torunu Kerim’in olaydan 2 gün önce parkta bulunan çalılıkların içerisine çöp poşeti koyduğunu, kendisinin de o çöp poşetlerine koyduğu cesedi denize attığını ifade edetti.

Dursun Zehir, 171 gündür aranıyordu

PARANIN YARISINI VE DEDESİNİN TELEFONUNU KERİM’E VERMİŞ



Dursun Zehir’in cebinden aldığı paranın yarısını ve telefonunu torunu Kerim’e verdiğini sözlerine ekleyen Şanal, “Olay sonrası eve giderek banyo ettim ve tekrardan Dursun Zehir’in ceketini almak için deniz fenerine gittim. Ceketi aldıktan sonra Kerim ile buluşarak Kerim’e 2 bin 500 TL para ile cep telefonunu ve ceketi verdim. Kerim bana ‘Ne yaptın, arkanda kanıt falan bıraktın mı?’ diye sorunca bende olan biten her şeyi anlattım ve oradan ayrıldık” dedi.



"YASİN BENDEN BORÇ İSTEDİ, BENDE PARKTA VERİRİM DEDİM"



Üzerine atılan azmettirme suçunu kabul etmeyen Dursun Zehir’in torunu

Kerim Bekar ise Yasin Şanal’ın ifadesinde söylediğinin aksine kendisinden Yasin Şanal’ın para istediğini ifade ederek, "Yasin Şanal benden 50 TL para istedi. Bende paramın olmadığını ancak dedemden alırsam verebileceğimi ve Salı günü internet kafede buluştuğumuzda parayı verebileceğimi söyledim. Ancak internet kafede veremezsem parkta buluşup parayı verebileceğimi söyledim. O da o zaman orada buluşuruz dedi. Olay günü oradan ayrıldık ertesi günü dedemin hastane işleri nedeniyle parka gelemedim” dedi.

75 yaşındaki Dursun Zehir

“ANNEM BENİ ARAYARAK ‘DEDENİ BULAMIYORUZ’ DEDİ”



Dedesi Dursun Zehir’in kaybolmasıyla alakalı ilk olarak karakola kendisinin gittiğini de söyleyen Bekar, "Dedemi o akşam Yasin isimli arkadaşıma borcum olduğunu bu sebeple parkta borcumu ödeyeceğimi söyledim. Kendisi bana bu hususu sormadı. Sabah kendisi bana hiçbir şey demeden evden ayrılıp gitmiş. Bende dedem evden gittikten yarım saat 40 dakika sonra üstümü giyinerek dedemi evde kontrol edip çıktım. Annem beni arayarak ‘Dedeni bulamıyoruz, dedeni ara’ deyince internet kafeden çıkarak arkadaşların dükkanlarına baktık. Sonra annem yine aradı ve polise git dedi. Bende 16:50 gibi karakola gittim. 24 saat geçmesi gerekiyormuş, ondan sonra gelip kayıp ilanı verebilirsiniz şeklinde beyanda bulunduklarını söyledim. Dedemi bulamayınca ertesi gün kayıp ilanı vermek için karakola geldik” ifadelerini kullandı.



“YASİN’İN DEDEMİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ TV PROGRAMINDA ÖĞRENDİM”



Yasin Şanal’ın dedesini öldürdüğünü TV Programında öğrendiğini ifade eden Bekar, "Yasin’in dedemi öldürdüğünü aramak için çıktığımız TV programında öğrendim. Yasin’in iddialarını kabul etmiyorum. Yasin bana herhangi bir para, dedeme ait telefon veya ceket vermedi. Ben parka herhangi bir çöp poşeti bırakmadım. Kendisini de tehdit etmişliğim yoktur. Dedem kaybolduktan sonra park olayını anlatmamın sebebi Yasin’in böyle bir iş yapacağını düşünmemem ve dedemin bizi terk ettiğini düşündüğümden dolayıdır” şeklinde konuştu.