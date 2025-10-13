Yaşlı adam çöp kamyonunun altında kaldı

Havza Caddesi’nde yürüyen 78 yaşındaki İsmet Coşar, henüz belirlenemeyen nedenle M.B.'nin kullandığı çöp kamyonunun altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

