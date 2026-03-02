Yaşlı adam evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
02.03.2026 21:37
IHA
Kilis'te 70 yaşındaki kişi evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kilis'te Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'nde ikamet eden Hüseyin Çivit'ten (70) haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, Çivit'in karbonmonoksit gazından zehirlendiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çivit'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.