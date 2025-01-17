Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki apartmanının 7. katında yaşayan V.P'den (73) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan V.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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